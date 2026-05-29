Услуги Комтуа интересны многим клубам, заявил гендиректор "Динамо"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил РИА Новости, что услуги канадского нападающего Максима Комтуа интересны многим клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее новый главный тренер "бело-голубых" Леонид Тамбиев сообщил журналистам, что Комтуа, спортивные права на которого принадлежат "Динамо", будет обменян в другую команду КХЛ. В мае москвичи сделали квалификационное предложение 19 игрокам, в том числе Комтуа. По информации ряда СМИ, права на игрока могут быть обменяны в московский "Спартак".
"Сейчас время для подобных разговоров. В ближайшее время будет понимание, где окажется Макс. У "Спартака" есть немало активов, которые были бы интересны "Динамо". Эти активы есть и у других клубов КХЛ. Макс интересен нескольким командам лиги. Но он интересен и московскому "Динамо", - сказал Сушко.
Комтуа 27 лет. Он выступает за "Динамо" с 2024 года. В прошедшем сезоне канадец провел 57 матчей с учетом плей-офф и набрал 34 очка (19 голов + 15 передач).