Суд заочно арестовал украинца, обвиняемого в вымогательстве у Шишкарева

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал гражданина Украины Евгения Подгаецкого, обвиняемого в вымогательстве у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Подгаецкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ или экстрадиции", — огласила решение судья.
Как стало известно в ходе судебного заседания, в феврале МВД после обращения Шишкарева возбудило против Подгаецкого уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере.
Подгаецкий в комментарии СМИ заявлял, что не получал уведомлений о возбуждении дела и вызовах в суд. Он пояснил, что подал в Дубае иск к Шишкареву из-за "упущенной выгоды, морального и репутационного ущерба".
Сергей Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы компаний "Дело", в которую входят контейнерный оператор "Трансконтейнер", портовый холдинг Global Ports и "Сахалинское морское пароходство". В рейтинге Forbes среди богатейших российских бизнесменов он занимает 91-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.
Подгаецкому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.