Рейтинг@Mail.ru
Число студентов из Казахстана может превысить 100 тысяч, заявил Кравцов - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 29.05.2026
Число студентов из Казахстана может превысить 100 тысяч, заявил Кравцов

Число студентов из Казахстана в России может превысить 100 тысяч, заявил Кравцов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что количество студентов из Казахстана в российских вузах будет увеличиваться.
  • Кравцов не исключает, что количество студентов из Казахстана может перевалить за 100 тысяч человек.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество студентов из Казахстана в российских вузах будет только увеличиваться и может перевалить за 100 тысяч человек, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Я думаю, что количество студентов из Казахстана будет только увеличиваться. Не исключаю, что оно перевалит за 100 тысяч человек. Так что да, интерес к российскому образованию в Казахстане есть, и он очень большой", - сказал Кравцов в интервью aif.ru.
Ранее министр сообщил, что Москва и Астана договорились о строительстве трех российско-казахских школ в Республике Казахстан и трех совместных школ на территории России.
Вид на город Алма-Ата с вершины Кок-Тобе - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Алма-Ате в 2029 году откроют школу "Казахстан-Сириус", сообщил Путин
26 мая, 22:41
 
КазахстанРоссияСергей КравцовОбществоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала