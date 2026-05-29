Число студентов из Казахстана может превысить 100 тысяч, заявил Кравцов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество студентов из Казахстана в российских вузах будет только увеличиваться и может перевалить за 100 тысяч человек, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Я думаю, что количество студентов из Казахстана будет только увеличиваться. Не исключаю, что оно перевалит за 100 тысяч человек. Так что да, интерес к российскому образованию в Казахстане есть, и он очень большой", - сказал Кравцов в интервью aif.ru.