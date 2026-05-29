Умер бывший главный редактор "Советского спорта" - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
22:18 29.05.2026
Умер бывший главный редактор "Советского спорта"

Бывший главный редактор "Советского спорта" Козлов скончался на 80-м году жизни

  • Александр Козлов, бывший главный редактор «Советского спорта», скончался в возрасте 79 лет.
  • Похороны пройдут 1 июня.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший главный редактор "Советского спорта" Александр Козлов скончался в 79-летнем возрасте, сообщается на сайте издания.
Похороны состоятся 1 июня.
Козлов занимал должность главного редактора "Советского спорта" с августа 2001 года по декабрь 2003-го. С 1991 по 1993 год он работал редактором отдела спорта "Российской газеты", а с 1993 года являлся шеф-редактором отдела "Спорт" еженедельника "Экспресс-газета".
 
