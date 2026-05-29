11:53 29.05.2026 (обновлено: 11:54 29.05.2026)
На видимой стороне Солнца впервые за неделю произошла сильная вспышка

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сильная вспышка (класса М) произошла на обращенной к Земле стороне Солнца впервые за неделю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На сайте лаборатории указано, что вспышка, которой был присвоен балл М1.1, была зарегистрирована в 10.04 мск. Последний раз вспышка такого уровня была на Солнце 22 мая.
Вспышка стала третьей за сегодняшний день. Первые две обычные вспышки класса С были зарегистрированы в 08.08 и 08.37 мск. Вчера звезда породила четыре такие вспышки.
В то же время, как сообщили ранее в Лаборатории, мощные взрывы идут на обратной стороне Солнца. Последний раз о них сообщалось 26 мая.
