На видимой стороне Солнца впервые за неделю произошла сильная вспышка

Вспышку зарегистрировали в 10:04 по московскому времени.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сильная вспышка (класса М) произошла на обращенной к Земле стороне Солнца впервые за неделю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На сайте лаборатории указано, что вспышка, которой был присвоен балл М1.1, была зарегистрирована в 10.04 мск. Последний раз вспышка такого уровня была на Солнце 22 мая.

Вспышка стала третьей за сегодняшний день. Первые две обычные вспышки класса С были зарегистрированы в 08.08 и 08.37 мск. Вчера звезда породила четыре такие вспышки.