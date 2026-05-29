FSF опровергла слухи об отказе тренера сборной Сенегала ехать на ЧМ-2026

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сенегальская федерация футбола (FSF) опровергла слухи о том, что главный тренер сборной Пап Тьяв пригрозил отказом от поездки с национальной командой на чемпионат мира 2026 года на фоне проблем с контрактом.

Ранее СМИ сообщили, что запланированный на среду вылет сборной Сенегала в США был отложен, поскольку Тьяв пригрозил отказом от поездки из-за отсутствия нового контракта. Его соглашение с FSF истекло в феврале, и с тех пор он без официального контракта и без зарплаты продолжал работу, включая организацию товарищеских матчей, составление заявки и проведение тренировочных сборов.

"FSF категорически опровергает необоснованные слухи о том, что национальный тренер якобы отказался от участия по причинам, связанным с пересмотром его контракта. Хотя переговоры по контракту продолжаются, они никак не повлияли на график поездок команды", - говорится в сообщении FSF в Facebook* (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Федерация также уточнила, что вылет сборной был отложен исключительно по административным и логистическим причинам.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Сенегала сыграет в группе I с командами Франции, Норвегии и Ирака.

Тьяву 45 лет, он возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В январе 2026-го сборная Сенегала под его руководством первоначально обыграла команду Марокко в финале Кубка африканских наций. В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, за что позже команде было засчитано техническое поражение. FSF подала апелляцию в CAS. Тьяв был отстранен на пять матчей под эгидой Африканской конфедерации футбола (CAF) за увод команды с поля.