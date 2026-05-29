Синнер пройдет медобследование после недомогания в матче "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в ближайшие дни пройдет ряд медицинских обследований после недомогания, возникшего во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает журналист Луиджи Ансалони на странице в соцсети X.