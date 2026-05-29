Синнер пройдет медобследование после недомогания в матче "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
18:18 29.05.2026 (обновлено: 19:37 29.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пройдет ряд медицинских обследований после недомогания, возникшего во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Медобследования Синнера пройдут в Турине.
  • Синнер уступил Хуану Мануэлю Черундоло в пятисетовом матче и не смог выйти в третий круг турнира.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в ближайшие дни пройдет ряд медицинских обследований после недомогания, возникшего во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает журналист Луиджи Ансалони на странице в соцсети X.
По информации источника, медобследования Синнера пройдут в Турине.
В четверг Синнер не смог выйти в третий круг турнира, который проходит на грунтовых кортах Парижа, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло в пятисетовом противостоянии. В третьем сете итальянец вел 5:1, однако позже проиграл три гейма подряд, обратился к арбитру, сказав, что испытывает головокружение и хочет вызвать рвоту, и покинул корт. Теннисист вернулся спустя пять минут, но проиграл свою подачу и впоследствии сет. Температура в Париже превышала 30 градусов. Итальянец на пресс-конференции заявил, что чувствовал себя неважно с самого утра.
Синнеру 24 года. В прошлом году он дошел до финала турнира, где в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. "Ролан Гаррос" - единственный турнир Большого шлема, который не выигрывал Синнер за свою карьеру. Всего на его счету 29 титулов под эгидой АТР, четыре из которых взяты на турнирах Большого шлема.
