Синнер пройдет медобследование после недомогания в матче "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пройдет ряд медицинских обследований после недомогания, возникшего во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Медобследования Синнера пройдут в Турине.
- Синнер уступил Хуану Мануэлю Черундоло в пятисетовом матче и не смог выйти в третий круг турнира.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в ближайшие дни пройдет ряд медицинских обследований после недомогания, возникшего во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает журналист Луиджи Ансалони на странице в соцсети X.
По информации источника, медобследования Синнера пройдут в Турине.
В четверг Синнер не смог выйти в третий круг турнира, который проходит на грунтовых кортах Парижа, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло в пятисетовом противостоянии. В третьем сете итальянец вел 5:1, однако позже проиграл три гейма подряд, обратился к арбитру, сказав, что испытывает головокружение и хочет вызвать рвоту, и покинул корт. Теннисист вернулся спустя пять минут, но проиграл свою подачу и впоследствии сет. Температура в Париже превышала 30 градусов. Итальянец на пресс-конференции заявил, что чувствовал себя неважно с самого утра.
Синнеру 24 года. В прошлом году он дошел до финала турнира, где в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. "Ролан Гаррос" - единственный турнир Большого шлема, который не выигрывал Синнер за свою карьеру. Всего на его счету 29 титулов под эгидой АТР, четыре из которых взяты на турнирах Большого шлема.
