00:29 29.05.2026
Женщину оштрафовали в Дагестане за видео с логотипом Instagram*

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
  • Жительницу Дагестана оштрафовали на две тысячи рублей за публикацию видео с логотипом Instagram* в социальной сети "ВКонтакте".
  • Суд постановил конфисковать телефон женщины как предмет административного правонарушения.
  • В решении суда учли, что женщина воспитывает малолетнего ребенка с инвалидностью.
МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал жительницу Дагестана на две тысячи рублей за публикацию во "ВКонтакте" видео с логотипом Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta*, запрещена в РФ как экстремистская) и постановил конфисковать телефон, следует из судебного акта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, участковый составил протокол о привлечении уроженки Дагестана к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики).
"Из протокола об административном правонарушении… усматривается, что… Магомедова Д.М… на своей странице в социальной сети "ВК" разместила видеозапись, в которой демонстрируются атрибутика символика, а именно логотип Мeta* социальной сети Instagram*, доступное для просмотра и загрузила неограниченному кругу пользователей", - говорится в акте.
Магомедова в судебном заседании заявила, что не знала о запрете демонстрации видеозаписи, никаких радикальных движений не поддерживает. Телефон она продала год назад.
"Признать Магомедову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в сумме двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения", - сообщается в решении суда.
При назначении наказания суд учел, что женщины воспитывает малолетнего ребенка с инвалидностью.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
