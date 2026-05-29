Широков объяснил решение о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Широков признался, что решение о завершении карьеры хоккеиста было взвешенным.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков признался РИА Новости, что решение о завершении карьеры хоккеиста было взвешенным.
В четверг на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Барвихе Широков получил приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею. В ходе награждения он объявил о завершении карьеры.
"Это решение далось мне не так тяжело, как сама речь, в ходе которой я забыл многих поблагодарить за их вклад в мою карьеру: партнеров, с кем играл, соперников, против которых выходил на лед, судей, которые обслуживали наши матчи. Это решение было взвешенным. Рано или поздно его надо было принять. Когда мне вручили приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею, то я подумал, что пришел момент объявить об этом решении. Я ни о чем не сожалею. Рад, что это произошло. Впереди очень много интересного. Эта мысль была в голове, да, но решение принять проще, когда оно осознанное, а не вынужденное. Вижу только плюсы для себя в дальнейшем. Если же говорить о планах на будущее, то сейчас в голове только мысли об участии в Кубке Гимаева, который пройдет 30 мая во Владивостоке. Далее надо отдохнуть, а потом уже посмотрим", - сказал Широков.
Последним клубом в карьере Сергея Широкова стала новосибирская "Сибирь". В сезоне-2025/26 новосибирцы вышли в плей-офф КХЛ и в первом раунде уступили магнитогорскому "Металлургу" (1-4).
«
"У "Сибири" молодая команда, которая будет прогрессировать. Нужно дать немного времени игрокам, новому тренерскому штабу. У "Сибири" большое будущее. Эта команда будет расти и бороться за Кубок Гагарина. Что касается всего прошедшего сезона КХЛ, то он получился классным. У "Локомотива" победа всей системы на уровне КХЛ и МХЛ, те самые 33 секунды в плей-офф, все это будут очень долго вспоминать. Сезон удался, было много рекордов: 1000 очков Вадима Шипачева, 1000 матчей Дмитрия Квартальнова. КХЛ только развивается, у этой лиги большое будущее. Это видят все", - добавил собеседник агентства.
Широкову 40 лет. Кроме "Сибири" в КХЛ он также выступал за столичные ЦСКА, "Спартак", омский "Авангард", петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский "Автомобилист". Всего в КХЛ он провел 937 матчей и набрал 576 очков (251 гол + 325 передач). Также Широков сыграл восемь матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Ванкувер Кэнакс". В составе сборной России Широков стал олимпийским чемпионом в 2018 году и двукратным чемпионом мира.