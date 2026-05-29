15:41 29.05.2026

В Самаре приостановили движение транспорта из-за ракетной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области объявили ракетную опасность.
  • Движение наземного общественного транспорта приостановлено, метро работает и доступно для укрытия.
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности, метро работает и доступно для укрытия, сообщил глава города Иван Носков.
В 14.39 мск в пятницу в Самарской области была объявлена ракетная опасность. Жителям советуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
"Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия", - написал глава Самары в канале на платформе "Макс".
