В Самаре приостановили движение транспорта из-за ракетной опасности

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности, метро работает и доступно для укрытия, сообщил глава города Иван Носков.
В 14.39 мск в пятницу в Самарской области была объявлена ракетная опасность. Жителям советуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
