Приставы взыскивают с Euroclear Bank более 25 миллиардов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank более 25 миллиардов рублей.
- С октября 2024 года на компанию завели 47 исполнительных производств о взимании этой суммы.
- Основанием послужили исполнительные листы и приказы, выданные Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank более 25 миллиардов рублей, следует из материалов ФССП, с которыми ознакомилось РИА Новости.
С октября 2024 года на компанию завели 47 исполнительных производств о взимании этой суммы. Основанием послужили исполнительные листы и приказы, выданные Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
С мая 2024-го у банка остался неоплаченным исполнительский сбор почти на 14,5 миллиона рублей. Также с декабря 2023 года в отношении Euroclear Bank открыли еще 35 исполнительных производств об иных взысканиях имущественного характера, их сумма не указана.
Согласно материалам, в октябре 2024-го приставы возбудили производство о наложении ареста на активы компании по листу, выданному судом в Санкт-Петербурге.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя пять дней Девятый арбитражный апелляционный суд по иску АО "Управляющая компания "Первая" потребовал у бельгийского Euroclear Bank еще около 32 миллиардов рублей.
ЕС в конце прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских активов в странах сообщества. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе европейские лидеры не смогли утвердить решение об использовании этих средств для кредитования Украины на ближайшие два года.