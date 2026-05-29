Приставы взыскивают с Euroclear Bank более 25 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank более 25 миллиардов рублей, следует из материалов ФССП , с которыми ознакомилось РИА Новости.

С октября 2024 года на компанию завели 47 исполнительных производств о взимании этой суммы. Основанием послужили исполнительные листы и приказы, выданные Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

С мая 2024-го у банка остался неоплаченным исполнительский сбор почти на 14,5 миллиона рублей. Также с декабря 2023 года в отношении Euroclear Bank открыли еще 35 исполнительных производств об иных взысканиях имущественного характера, их сумма не указана.

Согласно материалам, в октябре 2024-го приставы возбудили производство о наложении ареста на активы компании по листу, выданному судом в Санкт-Петербурге.

АО "Управляющая компания "Первая" потребовал у бельгийского Euroclear Bank еще около 32 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя пять дней Девятый арбитражный апелляционный суд по иску потребовал у бельгийского Euroclear Bank еще около 32 миллиардов рублей.