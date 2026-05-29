Академик РАН перевел государственную премию в Народный фронт - РИА Новости, 29.05.2026
11:18 29.05.2026
Академик РАН перевел государственную премию в Народный фронт

Академик РАН Гречко перевел денежную часть премии Жукова в Народный фронт

  • Академик РАН Андрей Гречко передал денежную часть Государственной премии имени Жукова в фонд Народного фронта "Все для Победы!".
  • ФНКЦ РР реализует программу "Возвращение" совместно с Народным фронтом, направленную на помощь ветеранам СВО.
  • Специалисты центра провели более 1,5 тысяч нейрохирургических и более 800 хирургических операций в зоне СВО.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР) министерства науки и высшего образования РФ, академик РАН Андрей Гречко перевел денежную часть Государственной премии имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области военной науки в фонд Народного фронта "Все для Победы!", рассказали РИА Новости в пресс-службе общественного движения.
"Высокую оценку получила длительная и комплексная работа, направленная на спасение, реабилитацию и медико-социальную адаптацию наших ребят, которые добывают победу на передовой. У меня не было никаких сомнений: всю сумму государственной премии я перевел в Народный фронт", – цитируют в пресс-службе Гречко.
В Народном фронте также рассказали о совместной программе с ФНКЦ РР "Возвращение", которая реализуется с августа 2023 года. Программа направлена на помощь ветеранам СВО, предотвращение тяжелых последствий ранений, адаптацию бойцов к мирной жизни и их творческое развитие.
"За время работы программы специалисты центра провели более 1,5 тысяч нейрохирургических операций и более 800 хирургических операций непосредственно в зоне СВО", - поделились в пресс-службе.
