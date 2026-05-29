ПВО отражает массированную атаку БПЛА ВСУ в Волгоградской области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ПВО отражает массированный налет беспилотников ВСУ в Волгоградской области, атакован жилой многоквартирный дом, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры", — приводятся слова Бочарова в канале администрации региона на платформе "Макс".
В Краснооктябрьском районе Волгограда атаке подверглась многоэтажка. Повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировали.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
