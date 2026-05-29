22:28 29.05.2026
Путин и Токаев поблагодарили друг друга во время прощания в аэропорту

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
  • Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан.
  • Лидеры России и Казахстана поблагодарили друг друга во время прощания в аэропорту Астаны.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарили друг друга во время прощания в аэропорту Астаны, кадры завершения визита российского лидера в Казахстан опубликованы в официальном канале Кремля в мессенджере "Макс".
Путин в пятницу завершил государственный визит в Казахстан. Токаев проводил российского президента до трапа самолета в аэропорту Астаны. Прощаясь, лидеры пожали руки, коротко пообщались и поблагодарили друг друга.
"Спасибо вам большое", - сказал Путин Токаеву.
"Спасибо", - ответил президент Казахстана.
Путин работал в Казахстане 27-29 мая. Президент РФ принял участие в российско-казахстанских переговорах, в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
