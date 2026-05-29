Путин: АЭС в Казахстане обеспечит пятую часть энергопотребления республики

21:23 29.05.2026
Путин: будущая АЭС в Казахстане обеспечит пятую часть энергопотребления страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
  • Владимир Путин сообщил, что будущая АЭС в Казахстане, создаваемая при участии России, обеспечит пятую часть энергопотребления республики.
  • Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в Астане.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Будущая АЭС в Казахстане, которая будет создаваться при участии России, позволит обеспечить пятую часть энергопотребления республики, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. В пятницу глава государства вышел на пресс-подход по итогам визита.
"Мы готовы утилизировать отработанное топливо, поставлять топливо, мы договариваемся. Вчера еще Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев, президент Казахстана - ред.) поднял вопрос о том, чтобы мы вместе думали о том, как обеспечивать эту электростанцию соответствующим топливом. И это немаленький объем. Двадцать процентов энергопотребления Казахстана будет обеспечиваться работой атомной электростанции", - сказал глава государства журналистам.
Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг в Астане.
