Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ На встрече с журналистами Владимир Путин заявил, что использовал для общения с ними те же записи по ситуации с Арменией, что и на заседании Высшего Евразийского экономического совета узкого формата.

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что взял для встречи с ними те же записи, касающиеся ситуации с Арменией, которые он использовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета узкого формата.

Киргизия и Куба и Иран. Глава государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем приняли участие страны ЕАЭС Россия , Казахстан, Белоруссия Армения , а также государства-наблюдатели - Узбекистан

"Все сохраняют интерес. В случае с Арменией вы все знаете, во всяком случае я рассказал именно так, как рассказывал, докладывал своим коллегам в узком составе. Ничего не утаил, вот как там вещал своим коллегам - прям пункт в пункт. Я сначала записал, а потом с этой же записью к вам пришел, никаких секретов нет", - сказал Путин журналистам.

Он уточнил, что интерес всех партнеров ЕАЭС сохраняется, они видят результат от этого сотрудничества.