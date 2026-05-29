Путин взял к журналистам записи, которые использовал на заседании ВЕЭС

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что взял для встречи с ними те же записи, касающиеся ситуации с Арменией, которые он использовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета узкого формата.
Глава государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем приняли участие страны ЕАЭС - Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.
"Все сохраняют интерес. В случае с Арменией вы все знаете, во всяком случае я рассказал именно так, как рассказывал, докладывал своим коллегам в узком составе. Ничего не утаил, вот как там вещал своим коллегам - прям пункт в пункт. Я сначала записал, а потом с этой же записью к вам пришел, никаких секретов нет", - сказал Путин журналистам.
Он уточнил, что интерес всех партнеров ЕАЭС сохраняется, они видят результат от этого сотрудничества.
"Больше того, он растет, потому что те страны, которые работают, работают в открытую - они видят реальный позитивный результат от этого сотрудничества, видят перспективу этого взаимодействия и заинтересованы в дальнейшем развитии", - заключил глава государства.