"Все должны знать": Путин обратился к Еревану и ответил на "бред" Брюсселя

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Татьяна Мишина. Провести общенациональный референдум о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом — такую рекомендацию Еревану дали лидеры, собравшиеся в Астане на саммит Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин на встрече с журналистами подробно перечислил, что Армения может потерять при выходе из ЕАЭС, и провел параллель с началом украинского кризиса. Как разрешилась главная интрига саммита — в материале РИА Новости.

"Ложь" Европы и дрон в Румынии

"Это вранье, это грубая, наглая ложь", — так президент России на пресс-подходе в Астане отозвался о словах политиков, утверждающих, что Москва якобы намерена напасть на Европу. И подчеркнул: "Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам".

Не менее жестко он ответил и на конкретное заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что у Прибалтийских стран, входящих в НАТО, достаточно сил, чтобы уничтожить российские базы ПВО в Калининградской области. "Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается это сделать", — отметил президент.

Досталось и западным медиа. Поводом послужило молчание европейской прессы об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске. "Вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще — просто ни одного слова о трагедии в Старобельске. О том, что дети погибли. Что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто их не существует. Ну что это такое? Это средство массовой информации? Нет. Это средство массового одурачивания", — сказал российский лидер.

Зато, по его словам, западные СМИ охотно тиражируют материалы об украинских дронах, бьющих по российской территории. "Они говорят: "Вот они применяют дроны — это говорит об успехах украинской армии, а дрон стоит столько-то". Сразу намекают своим гражданам: надо раскошелиться, надо заплатить. Это что, это средство массовой информации? Нет", — повторил президент.

При этом дверь для переговоров Путин не закрывал. "И мы посмотрим, если они кого-то (предложат в качестве переговорщика. — Прим. ред.). Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать — мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет, можно ему доверять в чем-то или нет", — пояснил он.

Прокомментировал и инцидент с дроном на территории Румынии. Установить все обстоятельства происшествия, по словам главы государства, удастся только после тщательного и всестороннего расследования. "Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны", — напомнил Путин.

И предложил передать фрагменты дрона российской стороне: "Мы проведем объективное расследование".

К мирному пути Россия готова всегда — и в данный момент тоже. "Вот мы провели переговоры в Минске, подписали Минские соглашения. Но сейчас мы узнаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину. А не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем, к чему мы всегда стремились", — подчеркнул Путин.

О сроках завершения СВО он говорить отказался: в условиях боевых действий это "не просто опрометчиво — так никогда практически не делается". Однако добавил, что его недавнее заявление о том, что конфликт на Украине идет к завершению, было сделано "не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя".

"Заговорились с Александром Григорьевичем"

К журналистам Путин вышел с задержкой. "Заждались, мы с Александром Григорьевичем заговорились, много вопросов", — пояснил президент. Перед пресс-подходом он более полутора часов общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко — встречи в плане не было. "Никакой чрезвычайщины, просто насыщенная повестка", — позже сообщили с белорусской стороны. До этого 29 мая лидеры успели поработать в узком и расширенном составах: в Астане состоялось 26-е заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Дата и место саммита — символические. Ровно 12 лет назад, 29 мая 2014 года, в казахстанской столице подписали учредительный договор о создании Евразийского экономического союза. И товарооборот между странами "Пятерки" уже превысил 95 миллиардов долларов, а в этом году, как ожидают, преодолеет рубеж в сто миллиардов. Совокупный ВВП в 2026-2027-м, по оценкам, вырастет примерно на 2,5 процента — заметно выше скорректированного МВФ прогноза для мировой экономики. У России в прошлом году промышленное производство прибавило 1,6 процента, сельское хозяйство — 4,6, строительство — 4,2.

Плотная евразийская интеграция и стала отправной точкой главной проблемы заседания.

© РИА Новости / Сергей Бобылев Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai во время осмотра выставки, посвященной проектам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области цифровых технологий

Армения на перепутье

Эта тема не значилась в официальной повестке, но именно она задала тон всему саммиту. В 2025-м Национальное собрание Армении одобрило, а президент республики подписал закон о запуске процесса вступления в Европейский союз. У "Пятерки" это вызвало вопрос об экономической безопасности, который решили обсудить совместно.

В результате главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление. В документа зафиксированы "существенные риски для экономической безопасности". Главная рекомендация — "о необходимости проведения в Республике Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза". В Ереван это отвезет вице-премьер Мгер Григорян, представлявший страну вместо премьера Никола Пашиняна (тот не приехал, сославшись на избирательную кампанию).

Путин перечислил журналистам доводы, которые ранее озвучивал армянским властям. "Секретов нет — наоборот, все должны это знать", — подчеркнул он. И сразу оговорился: русский и армянский народы связаны узами на протяжении столетий. "Что хорошо для армян — хорошо и для России. Делайте так, чтобы это было выгодно армянскому народу", — напомнил президент свои слова, сказанные Пашиняну на недавней встрече в Москве. Но ЕАЭС, продолжил он, — это вопрос экономики: нормы союза и ЕС существенно расходятся. Для ЕАЭС, например, неприемлемы генномодифицированные продукты и ряд технических требований ЕС.

Тут и возникла параллель с украинским кризисом. По словам Путина, та история тоже когда-то начиналась с экономики, с попытки одновременно идти в направлении ЕС и сохранить особые отношения с союзниками по СНГ. Если Армения не примет окончательного решения, рано или поздно противоречия дадут о себе знать. "Совместить одно с другим невозможно", — заключил президент.

И подробно перечислил, что у Армении сегодня есть благодаря ЕАЭС: доступ к большому защищенному рынку, беспошлинная торговля, общие фитосанитарные и технические нормы, упрощенная логистика, низкие цены на энергоносители. По данным Банка ЕАЭС, накопленные в Армении инвестиции — 4,9 миллиарда долларов, большая их часть российского происхождения. Европартнеры, напомнил Путин, обещали вложить два миллиарда евро, "но надо еще посмотреть, как и когда".

Не менее подробно он описал, что изменится в случае ухода республики из ЕАЭС: восстановление таможенного контроля, дискуссии по фитосанитарным нормам, перемены в туризме и транспортных услугах. Армянским трудящимся в России придется покупать патенты, а для получения медицинских услуг по ОМС — прожить в стране не менее пяти лет. Вернется разрешительный порядок для автоперевозчиков, поднимутся тарифы на железной дороге.

"И конечно, это повышение цен на энергоносители, а это приведет к потере 14 процентов ВВП Армении. Все-таки надо все это взвесить, посмотреть", — отметил президент.

"Надо, чтобы народы почувствовали: у нас есть союз"

Довольно жестким было выступление Александра Лукашенко. Он положительно оценил экономические результаты последней пятилетки. Но от похвал быстро перешел к призывам.

"Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть союз. Чтобы был конкретный результат по всем направлениям", — сказал он. И добавил: для этого "от такой главной страны в нашем союзе, от России, потребуются очень серьезные шаги, а может быть, и уступки определенные".

Раскритиковал "отложенные" решения: "Ключевые вопросы регулирования общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические — например, цифровой подписи — отложили".

В Москве к критике отнеслись с пониманием. "Это позиция Александра Григорьевича, ее также все уважают. Не все с нами согласны. Эта критика — повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне", — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил более глобально. Мировая экономика, по его словам, вступает "в период глубокой и масштабной трансформации". В таких условиях существенно усиливается значение региональных интеграционных объединений. "Особенно важно не только своевременно адаптироваться к новым реалиям, но и предлагать совместные решения, способные превратить сегодняшнюю турбулентность в основу завтрашней устойчивости и развития", — подчеркнул он.

К расширенному формату саммита подключились высокие гости: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.

© POOL Перейти в медиабанк Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане

АЭС в Казахстане: "это выгодно России"

Подводя итоги государственного визита, Путин ответил и на вопрос: выгодно ли строить АЭС за свои же деньги, пусть и в Казахстане? Станция финансируется за счет российского государственного экспортного кредита.

"Это стандартная международная практика. Выделяются кредиты, — пояснил президент. — Они направлены на поддержку отечественного экспорта, в данном случае — услуг и товаров. Мы не дарим эти деньги, а даем в кредит, под проценты, они вполне приемлемые". Такие кредиты позволяют загружать заказами собственные российские заводы, а в дальнейшем участвовать в поставках оборудования и запасных частей, добавил Путин.

И заключил: "Для России это еще и выгодно, потому что у нас с Казахстаном долгосрочное сотрудничество".

Так, двусторонняя сделка вписывается в общую логику евразийской интеграции — той самой, что, по формулировке российского лидера, "приносит выгоду каждому из государств — участников ЕАЭС".