Путин отметил рост экономики ЕАЭС за три года - РИА Новости, 29.05.2026
20:16 29.05.2026 (обновлено: 21:16 29.05.2026)
© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что рост экономики ЕАЭС за три года составил 11,4%.
  • Рост экономики ЕС за тот же период составил 3%.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Рост экономики ЕАЭС за три года был выше 11%, а ЕС только 3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"За три года (рост экономики ЕАЭС - ред.) - 11,4%. Вот одно объединение за три года дало прирост своей экономики 11,4%, а другое объединение (ЕС - ред.) - 3% роста", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.
Президент уточнил, что ситуация с экономическим ростом в Европе может быть сложнее по разным причинам.
"Это высокотехнологичная экономика, от базы надо считать, и от нашей, и от их базы, но тенденция все-таки вот такая, все-таки здесь ускоренные темпы роста", - подчеркнул он.
ЭкономикаКазахстанРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвросоюзВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
