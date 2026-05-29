Путин отметил рост экономики ЕАЭС за три года

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Рост экономики ЕАЭС за три года был выше 11%, а ЕС только 3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
Президент уточнил, что ситуация с экономическим ростом в Европе может быть сложнее по разным причинам.
"Это высокотехнологичная экономика, от базы надо считать, и от нашей, и от их базы, но тенденция все-таки вот такая, все-таки здесь ускоренные темпы роста", - подчеркнул он.