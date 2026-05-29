Армении нужно подумать, куда пойдут сельхозтовары вместо ЕАЭС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Армении следует подумать о новых рынках для сельскохозяйственных товаров в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС.
- Путин выразил сомнения в признании Россией фитосанитарных норм и документов в области техрегулирования для продукции сельского хозяйства из Армении в случае такого разрыва.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Армении необходимо изучить вопрос, где будет продаваться ее сельскохозпродукция при разрыве экономических связей с ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан глава государства, в частности, предупредил о рисках, на которые может пойти Ереван.
"Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать", — сказал Путин.
Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС
Вчера, 20:03