20:07 29.05.2026 (обновлено: 01:12 30.05.2026)
Армении нужно подумать, куда пойдут сельхозтовары вместо ЕАЭС, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Армении следует подумать о новых рынках для сельскохозяйственных товаров в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС.
  • Путин выразил сомнения в признании Россией фитосанитарных норм и документов в области техрегулирования для продукции сельского хозяйства из Армении в случае такого разрыва.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Армении необходимо изучить вопрос, где будет продаваться ее сельскохозпродукция при разрыве экономических связей с ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан глава государства, в частности, предупредил о рисках, на которые может пойти Ереван.
"Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать", — сказал Путин.
ЭкономикаАрменияРоссияКазахстанВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
