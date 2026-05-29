АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перечислил плюсы участия в ЕАЭС, отметив среди них доступ к большому и защищенному рынку, упрощенную логистику и низкие цены на энергоносители.
"В чем мы видим - и не только Россия, но и все другие участники ЕврАзЭС - преимущества во вхождении и укреплении этого союза? Первое - это доступ к большому и защищенному рынку всего ЕврАзЭС - и российского, и других стран. Беспошлинная торговля. Общие технические и санитарные нормы - это тоже дает доступ на рынок", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
"Упрощенная логистика. У нас нет общей границы, но все-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров и услуги доставлялись наиболее экономически выгодным образом", - добавил он, говоря о плюсах участия в ЕАЭС.
Среди преимуществ российский лидер также отметил низкие цены на энергоносители и активное инвестирование.