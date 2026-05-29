- Армения при выходе из ЕАЭС потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле и столкнется с повышением цен на энергоносители.
- Упавший в Румынии беспилотник мог быть украинским аппаратом, сбившимся с курса.
- Ситуация в зоне СВО дает право говорить о приближении завершения конфликта на Украине.
- Москва никогда не угрожала европейским странам.
- Строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России.
О позиции Армении по ЕАЭС
"Мы вынуждены будем где-то — не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть".
"Низкие цены на энергоносители: 600 там евро в Европе и 150 с небольшим — несравнимая величина. Все всегда говорят: "А вот энергоносители" — это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество".
О падении беспилотника в Румынии
"Мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: караул, русские бьют".
"Госпожа Урсула фон дер Ляйен не была же в Румынии, она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат, до тех пор, пока не проведена экспертиза".
О конфликте на Украине
"Наши войска наступают по всем направлениям, ну вы же видите. Каждый божий день".
"Они <...> сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую — показать, что это Россия агрессивная. Нет, это их политика. <...> Именно они довели дело до государственного переворота в Киеве в 2014 году".
"Ни слова вообще — просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто этого не существует".
Об отношениях с Европой
О сотрудничестве с Казахстаном
"Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяется соответствующий кредит. У нас в некоторых странах европейских, да и в нашей стране появились целые кредитные линии, которые направлены на поддержку отечественного экспорта. В данном случае — экспорта услуг и товаров. Безусловно, это нам выгодно, имею ввиду, что мы не дарим эти деньги, а даем в кредит. Это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну".