Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан
20:01 29.05.2026 (обновлено: 23:30 29.05.2026)

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения при выходе из ЕАЭС потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле и столкнется с повышением цен на энергоносители.
  • Упавший в Румынии беспилотник мог быть украинским аппаратом, сбившимся с курса.
  • Ситуация в зоне СВО дает право говорить о приближении завершения конфликта на Украине.
  • Москва никогда не угрожала европейским странам.
  • Строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что ждет Армению при выходе из ЕАЭС, и ответил на другие вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. Главное — в материале РИА Новости.

О позиции Армении по ЕАЭС

Ереван при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, предупредил президент.
"Мы вынуждены будем где-то — не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть".

Армения также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, Москва повысит цены на топливные ресурсы для Еревана, что обойдется ему в 14 процентов ВВП.
"Низкие цены на энергоносители: 600 там евро в Европе и 150 с небольшим — несравнимая величина. Все всегда говорят: "А вот энергоносители" — это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество".

Путин также напомнил, что доля инвестиций российского капитала в Армении составляет более 86 процентов.
"После встречи в Ереване европартнеры пообещали инвестировать 2,5 миллиарда евро. Как инвестировать, когда инвестировать — это еще надо посмотреть".
Президент призвал провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или Евросоюзе как можно скорее. При этом он отметил, что любые экономические решения Еревана по сближению с ЕС не испортят гуманитарные связи с Россией.
О падении беспилотника в Румынии

Путин предположил, что речь идет о ситуации с украинским аппаратом, сбившимся с курса из-за РЭБ или несовершенства технических данных.
"Мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: караул, русские бьют".

Россия готова провести объективное расследование и дать оценку, если ей передадут данные по упавшему беспилотнику, отметил президент.
"Госпожа Урсула фон дер Ляйен не была же в Румынии, она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат, до тех пор, пока не проведена экспертиза".

О конфликте на Украине

Ситуация в зоне СВО дает право говорить, что украинский кризис близится к завершению, отметил Путин. При этом он добавил, что конкретные сроки назвать невозможно.
"Наши войска наступают по всем направлениям, ну вы же видите. Каждый божий день".

Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва готова к продолжению переговоров и никогда не отказывалась от них. Он также напомнил, что трагедия на Украине стала результатом действий западных политиков.
"Они <...> сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую — показать, что это Россия агрессивная. Нет, это их политика. <...> Именно они довели дело до государственного переворота в Киеве в 2014 году".

Кроме того, Запад обманул Россию в том, что НАТО якобы не сделает ни шага на восток, добавил Путин.
Говоря об атаке ВСУ на Старобельск, президент заявил, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по колледжу.
"Ни слова вообще — просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто этого не существует".

При этом, как отметил Путин, об ответном ударе российских военных по киевскому региону западные медиа сообщали с утра до позднего вечера.
Об отношениях с Европой

Москва никогда не угрожала европейским странам, подчеркнул президент.
"Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией — это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении Запада и европейских стран. Это вранье, это грубая, наглая ложь".
Кроме того, Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей, отметил Путин.
"Мы строили, начали строить "Северные потоки". И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше? Пытаются нефть получить из Казахстана, но прокачка-то все равно через нас проходит".
Президент добавил, что европейцы фактически пытаются "кое-что восстановить". Он также обратил внимание на то, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер всегда действовал в интересах немецкого народа. Что касается реакции Европы на кандидатуру Шредера как возможного переговорщика с Россией, то она была разной, в том числе и позитивной.
О сотрудничестве с Казахстаном

Строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России, заявил Путин.
«

"Если кто-то что-то делает, то, как правило, выделяется соответствующий кредит. У нас в некоторых странах европейских, да и в нашей стране появились целые кредитные линии, которые направлены на поддержку отечественного экспорта. В данном случае — экспорта услуг и товаров. Безусловно, это нам выгодно, имею ввиду, что мы не дарим эти деньги, а даем в кредит. Это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну".

Президент добавил, что сохранение близких отношений между Москвой и Астаной имеет первостепенное значение, это создает важный уровень доверия.
Он также отметил, что доволен итогами переговоров с Казахстаном и благодарен президенту Касым-Жомарту Токаеву за поддержку русского языка.
