Открытые страны ЕАЭС видят результат от сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
19:56 29.05.2026 (обновлено: 21:16 29.05.2026)
Открытые страны ЕАЭС видят результат от сотрудничества, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Страны-участницы ЕАЭС, которые работают в открытую, видят позитивный результат от этого сотрудничества и заинтересованы в его развитии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается интереса всех партнеров, он сохраняется, больше того, он растет (в отношении ЕАЭС - ред.), потому что те страны, которые работают, работают в открытую, видят реальный позитивный результат от этого сотрудничества, видят перспективы этого сотрудничества, этого взаимодействия и заинтересованы в дальнейшем развитии", - подчеркнул глава государства.
Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом в среду. В пятницу президент РФ принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинЕвразийский экономический союзАстанаВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
