Путин: Запад внедряет принцип "чем страшнее ложь, тем быстрее поверят"

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Западные политики внедряют в свою ежедневную практику стандарт "чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как говорил Геббельс в свое время: "Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят". Именно такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою ежедневную практику", - сказал российский лидер в рамках пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.