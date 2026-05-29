Путин рассказал, почему Россия поддержала ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.05.2026
19:54 29.05.2026
Путин рассказал, почему Россия поддержала ДНР и ЛНР

Путин: Россия поддержала ДНР и ЛНР из-за невыполнения минских соглашений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия была вынуждена поддержать Луганскую и Донецкую Народные Республики, так как убедилась в отсутствии намерений выполнять минские соглашения.
  • Владимир Путин заявил, что трагедия на Украине — результат политики Запада и определенных европейских стран, которые довели ситуацию до государственного переворота в Киеве в 2014 году.
  • Россия взяла на себя обязательства ответить на просьбы о защите ДНР и ЛНР в соответствии с межгосударственным договором.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия была вынуждена поддержать Луганскую и Донецкую Народные Республики, поскольку убедилась, что минские соглашения никто не собирается выполнять, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан был затронут вопрос о ДНР и ЛНР. Российский лидер отметил, что трагедия на Украине - дело рук Запада и результат политики определенных европейских стран, потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году. Как подчеркнул Путин, это привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем оказать содействие ДНР и и ЛНР.
"Когда мы убедились, что минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были, вынуждены оказать содействие двум не признанным тогда республикам. Признать их, а потом оказать им содействие вооруженным путем, поскольку в соответствии с межгосударственным договором мы взяли на себя обязательства ответить на их просьбы об их защите", - сказал российский лидер журналистам.
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинМинские соглашенияВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
