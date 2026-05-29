Путин рассказал, почему Россия поддержала ДНР и ЛНР

"Когда мы убедились, что минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были, вынуждены оказать содействие двум не признанным тогда республикам. Признать их, а потом оказать им содействие вооруженным путем, поскольку в соответствии с межгосударственным договором мы взяли на себя обязательства ответить на их просьбы об их защите", - сказал российский лидер журналистам.