Рейтинг@Mail.ru
Россия решит, встречаться с переговорщиком от ЕС или нет, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 29.05.2026
Россия решит, встречаться с переговорщиком от ЕС или нет, заявил Путин

Путин: Россия решит, встречаться с переговорщиком от ЕС или нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что определение переговорщика от ЕС не является делом России.
  • Однако, он подчеркнул, что решение о встрече с переговорщиками из Западной Европы остается за Россией.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Определять переговорщика от ЕС - не дело России, но встречаться с ним или нет - выбор за РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело - встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Кремль поддержал попытки ЕС назначить переговорщика для диалога с Россией
21 мая, 13:39
 
В миреРоссияЗападная ЕвропаКазахстанВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала