Россия решит, встречаться с переговорщиком от ЕС или нет, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Определять переговорщика от ЕС - не дело России, но встречаться с ним или нет - выбор за РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело - встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.