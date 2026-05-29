Россия будет добиваться, чтобы авто не ввозили без пошлин, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия будет добиваться, чтобы беспошлинные поставки автомобилей через третьи страны не попадали на российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
"Наши все действия направлены на то, чтобы обеспечить чистоту этого процесса и добиться того, чтобы через рынок наших партнеров не осуществлялась поставка какой бы то ни было продукции, в данном случае продукции автомобилестроения, из третьих стран", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Он отметил, что действия российских властей связаны с защитой отечественного товаропроизводителя. Но при этом Россия не против и никогда не ограничивала поставки на рынок товаров, произведенных в странах ЕАЭС и тем более произведенных в Белоруссии.
"На встрече с Александром Георгиевичем, на вечерней, мы этот вопрос не обсуждали, но мы очень много и часто дискутировали по этому вопросу", - уточнил Путин.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС, заявив, что они "скоро превысят стоимость самих машин". Он также указал на то, что направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает, эту ситуацию необходимо исправлять.