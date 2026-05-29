Шредер всегда исходил из национальных интересов Германии, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер всегда исходил из национальных интересов немецкого государства, в том числе при строительстве "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Несмотря на нашу с ним дружбу, он всегда - я вот хочу это подчеркнуть, я хочу, чтобы и у нас это узнали, и в Федеративной Республике (Германии - ред.) - всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и немецкого государства. Вот мы строили, начали строить "Северные потоки". И что? Разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше?" - сказал Путин журналистам во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.