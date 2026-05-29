19:45 29.05.2026
Путин: ЕС пока никого не предлагал в качестве переговорщика с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа пока не предлагает кандидатуры в качестве переговорщика с Россией.
  • Россия будет оценивать, стоит ли встречаться с предложенным европейцами политиком и можно ли ему доверять.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика с Россией, если предложит - "мы посмотрим", заявил президент РФ Владимир Путин.
"И мы посмотрим, если они (европейцы - ред.) кого-то (предложат в качестве переговорщика - ред.) Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать - мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет, можно ему доверять в чем-то или нет", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В ЕС одобрили кандидатуру Шредера для переговоров с Россией, заявил Путин
