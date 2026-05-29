Путин: ЕС пока никого не предлагал в качестве переговорщика с Россией

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика с Россией, если предложит - "мы посмотрим", заявил президент РФ Владимир Путин.
"И мы посмотрим, если они (европейцы - ред.) кого-то (предложат в качестве переговорщика - ред.) Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать - мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет, можно ему доверять в чем-то или нет", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.