Россия в признании ДНР и ЛНР сделала все прозрачно и законно, заявил Путин

"Долго не признавали, годами не признавали, а потом, когда убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были оказать содействие двум не признанным тогда республикам - признать их, а потом оказать им содействие вооруженным путем, поскольку, в соответствии с межгосударственным договором, мы взяли на себя обязательства ответить на их просьбы о их защите", - отметил он.