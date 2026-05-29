Россия в признании ДНР и ЛНР сделала все прозрачно и законно, заявил Путин
19:42 29.05.2026
Россия в признании ДНР и ЛНР сделала все прозрачно и законно, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР прозрачно, законно и последовательно.
  • По его словам, Минские соглашения не выполнялись, и Москва была вынуждена признать республики и оказать им вооруженную поддержку в соответствии с межгосударственным договором.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия в признании ДНР и ЛНР сделала все абсолютно прозрачно, законно и последовательно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Долго не признавали, годами не признавали, а потом, когда убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были оказать содействие двум не признанным тогда республикам - признать их, а потом оказать им содействие вооруженным путем, поскольку, в соответствии с межгосударственным договором, мы взяли на себя обязательства ответить на их просьбы о их защите", - отметил он.
"Этот договор был ратифицирован, в том числе прошел через верхнюю палату российского парламента. Мы сделали все абсолютно прозрачно, законно и последовательно шаг за шагом", - сказал российский лидер журналистам во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
