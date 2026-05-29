Путин рассказал, что дружит со Шредером

- Владимир Путин заявил, что дружит с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и считает его человеком, которому можно доверять.
- Он подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что дружит с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и отметил, что ему можно доверять.
Ранее Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого? Разве это плохо?" - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.