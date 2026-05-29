Путин рассказал, что иногда посматривает, чем кормит европейцев западное ТВ

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что иногда посматривает западные каналы, чтобы понять, чем "кормят европейского зрителя".
"Я, кстати говоря, так, посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посматриваю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя", - сказал Путин журналистам.