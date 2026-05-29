Путин сообщил, что Лукашенко рассказал ему о разговоре с Макроном
19:38 29.05.2026
Путин сообщил, что Лукашенко рассказал ему о содержании разговора с Макроном

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о содержании своего разговора с Эммануэлем Макроном, сообщил президент России.
  • Он отметил, что считает некорректным раскрывать детали разговора между Лукашенко и Макроном.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал ему о содержании своего разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, при этом глава российского государства отметил, что раскрывать детали некорректно.
Президенты Белоруссии и Франции провели телефонный разговор 24 мая.
"Александр Григорьевич действительно поделился со мной содержанием своего разговора с президентом Франции, но я считаю некорректным сейчас об этом рассказывать, потому что все-таки это телефонный разговор между двумя президентами. И если Александр Григорьевич это сделал, я думаю, что он это сделал исходя из того, что и президент Франции хотел, чтобы он это сделал. Но я не знаю, имею ли я право раскрывать характер их разговора и то, что Лукашенко довел до меня ", - сказал Путин журналистам.
