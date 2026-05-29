Путин объяснил, почему говорил о скором завершении конфликта на Украине

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что, когда он говорил, что дело в украинском конфликте идет к завершению, он делал это, исходя из ситуации на поле боя.

"Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению - я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя", - сказал российский лидер журналистам.