Путин: Россия ведет честные переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия ведет переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС открыто и честно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.

"Мы ведем этот диалог открыто, по-честному. Показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это такой канал поставки товаров через территорию наших стран-партнеров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно", - сказал глава российского государства во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.