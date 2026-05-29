Путин: Россия ведет честные переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия ведет переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС открыто и честно.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия ведет переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС открыто и честно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.
"Мы ведем этот диалог открыто, по-честному. Показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это такой канал поставки товаров через территорию наших стран-партнеров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно", - сказал глава российского государства во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Он отметил, что в этом вопросе могут быть какие-то нестыковки, взаимные претензии и споры, но это рабочий процесс. Глава государства подчеркнул, что соответствующие министерства и ведомства ведут кропотливую работу, считая, сколько процентов того или иного товара имеют национальное происхождение стран ЕАЭС.