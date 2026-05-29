Россия и сейчас готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
19:35 29.05.2026 (обновлено: 19:39 29.05.2026)
Россия и сейчас готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия всегда была и остается готовой к мирному урегулированию конфликта по Украине, заявил Владимир Путин.
  • По словам Путина, минские соглашения были подписаны для того, чтобы выиграть время и вооружить Украину, а не для решения проблем мирным путем.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия и сейчас готова к урегулированию конфликта по Украине мирным путем, и всегда была, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот мы провели переговоры в Минске, подписали минские соглашения. Но сейчас мы узнаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину. А не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем. К чему мы всегда стремились. И сейчас к этому готовы", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.
Путин заявил о скором завершении конфликта на Украине
Путин заявил о скором завершении конфликта на Украине
