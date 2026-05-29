Россия и сейчас готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия и сейчас готова к урегулированию конфликта по Украине мирным путем, и всегда была, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот мы провели переговоры в Минске, подписали минские соглашения. Но сейчас мы узнаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину. А не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем. К чему мы всегда стремились. И сейчас к этому готовы", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.