Путин назвал Шредера человеком, которому можно доверять
19:34 29.05.2026 (обновлено: 20:29 29.05.2026)
Путин назвал экс-канцлера Германии Шредера человеком, которому можно доверять

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера человеком, которому можно доверять.
  • Он выразил мнение, что Шредер был бы предпочтительным визави в переговорах между Россией и Европой, но подчеркнул право европейцев самостоятельно выбирать лидера.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера человеком, которому можно доверять.
Ранее глава государства, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России.
"Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.
Он отметил, что в ходе общения между ними возникали споры и непонимание, но лидеры всегда стремились найти компромисс и находили его. Путин также назвал Шредера человеком, с которым можно разговаривать.
Визит Путина в Казахстан — 2026ГерманияРоссияГерхард ШредерВладимир ПутинЕвропаВ мире
 
 
