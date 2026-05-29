Путин рассказал, в чем Запад обманул Россию

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Запад обманул Россию в том, что НАТО якобы не сделает ни шага на восток, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
"Это их (Запада - ред.) политика, от первого шага, когда они обманули нас, что никогда не будет расширения, ни одного шага на восток якобы НАТО не сделает", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
По словам президента, трагедия на Украине с государственным переворотом - результат политики Запада.