Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин
19:31 29.05.2026 (обновлено: 20:30 29.05.2026)
Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей.
  • По его словам, Германия не выиграла от отказа от российских энергоносителей, несмотря на попытки получить нефть из Казахстана, так как прокачка все равно проходит через Россию.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы строили, начали строить "Северные потоки". И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше? Пытаются нефть получить из Казахстана, но прокачка-то все равно через нас проходит", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что европейцы фактически пытаются "кое-что восстановить". Путин также обратил внимание, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер всегда действовал в интересах немецкого народа, в том числе при строительстве "Северных потоков". При этом президент РФ рассказал, что во время общения у них со Шредером часто бывали и споры, и непонимание, но они всегда хотели найти компромисс и находили его.
