Путин заявил, что сейчас нет переговоров по Украине

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Сейчас переговоров как таковых по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет", - сказал Путин журналистам.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.