Путин заявил, что сейчас нет переговоров по Украине

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Сейчас переговоров как таковых по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет", - сказал Путин журналистам.