19:29 29.05.2026 (обновлено: 21:09 29.05.2026)
Путин заявил, что сейчас нет переговоров по Украине

Путин: сейчас нет переговоров по Украине, но некоторые контакты сохраняются

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
  • Владимир Путин заявил, что сейчас переговоров по Украине как таковых нет.
  • Он отметил, что определенные контакты сохраняются.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Сейчас переговоров как таковых по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу по итогам госвизита в Казахстан ответил на вопросы журналистов. Президент сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию "поставлены на паузу".
"Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет", - сказал Путин журналистам.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.
