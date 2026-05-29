Путин заявил, что невозможно назвать сроки завершения конфликта на Украине

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается - и я этого делать не буду", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос о сроках завершения украинского конфликта.