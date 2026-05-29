Путин назвал несравнимыми величинами для Армении цены на энергоносители ЕС

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал несравнимыми величинами для Армении нынешние цены на российские энергоносители для этой страны и цены в Европе.
В ходе пресс-конференции в Астане Путин перечислил преференции Еревана от членства в Евразийском экономическом союзе, в том числе он указал на цены на энергоносители.
"Низкие цены на энергоносители. 600 евро в Европе и 150 с небольшим, сколько я уже не помню, но несравнимая величина для Армении", - сказал Путин на пресс-конференции.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.