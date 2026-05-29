Путин: европейские журналисты должны стыдиться замалчивания удара по ЛНР

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по колледжу в Старобельске ЛНР.
"Вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто этого не существует", - сказал Путин журналистам на пресс-подходе по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане.
Глава государства отметил, что подобную практику можно сравнить "не со средствами массовой информации, а со средствами массового одурачивания".
При этом, по словам Путина, об ответном ударе ВС РФ по Киевскому региону западные СМИ сообщали "с утра до позднего вечера".
"Злобный такой-то, агрессор, опять ударил, такие-то разрушения, такие-то проблемы", - рассказал он о материалах западных журналистов.