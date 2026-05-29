Путин: европейские журналисты должны стыдиться замалчивания удара по ЛНР

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по колледжу в Старобельске ЛНР.

Глава государства отметил, что подобную практику можно сравнить "не со средствами массовой информации, а со средствами массового одурачивания".



При этом, по словам Путина, об ответном ударе ВС РФ по Киевскому региону западные СМИ сообщали "с утра до позднего вечера".