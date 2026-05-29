Западные политики хотят продолжить конфронтацию с Россией, заявил Путин

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Западные политики хотят продолжить конфронтацию с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. Все, что они (западные политики – ред.) делают, это только для того, чтобы продолжить конфронтацию с Россией и обосновать непомерные траты из бюджетов своих государств, залезая в карман налогоплательщику европейских государств", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.