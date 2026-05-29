Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о скором завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 29.05.2026 (обновлено: 21:05 29.05.2026)
Путин заявил о скором завершении конфликта на Украине

Путин: ситуация на поле боя говорит о скором завершении конфликта на Украине

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что ситуация на поле боя в зоне СВО дает право говорить о приближении завершения конфликта на Украине.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Обстановка на поле боя в зоне СВО дает основания говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
«
"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению", — сказал он.
При этом президент отметил, что называть конкретные сроки завершения этого конфликта в условиях боевых действий невозможно. Он добавил, что сейчас как таковых переговоров по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются. Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога и никогда не отказывалась от него.
«

"Вот мы провели переговоры в Минске, подписали Минские соглашения. Но сейчас мы узнаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину, а не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем. К чему мы всегда стремились. И сейчас к этому готовы", — отметил глава государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
Путин о подготовке Европы к войне с Россией - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин назвал заявления политиков ЕС о подготовке к войне с Россией бредом
Вчера, 19:19
 
В миреУкраинаКазахстанРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала