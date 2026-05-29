Путин заявил о скором завершении конфликта на Украине

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Обстановка на поле боя в зоне СВО дает основания говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению", — сказал он.
При этом президент отметил, что называть конкретные сроки завершения этого конфликта в условиях боевых действий невозможно. Он добавил, что сейчас как таковых переговоров по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются. Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога и никогда не отказывалась от него.
"Вот мы провели переговоры в Минске, подписали Минские соглашения. Но сейчас мы узнаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину, а не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем. К чему мы всегда стремились. И сейчас к этому готовы", — отметил глава государства.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.