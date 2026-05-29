Путин назвал заявления политиков ЕС о подготовке к войне с Россией бредом

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления ряда европейских политиков о том, что они готовятся к войне с РФ.
"Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией - это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении Запада и европейских стран. Это вранье", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане.