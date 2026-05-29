Путин назвал позором освещение удара ВСУ по Старобельску в европейских СМИ - РИА Новости, 29.05.2026
19:18 29.05.2026 (обновлено: 19:30 29.05.2026)
Путин назвал позором освещение удара ВСУ по Старобельску в европейских СМИ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по Старобельску в европейских СМИ.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.
"Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан", - сказал глава российского государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
