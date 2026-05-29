Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Наши войска наступают по всем направлениям, ну, вы же видите. Каждый божий день", - сказал российский лидер журналистам во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.