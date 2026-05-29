Выход Армении из ЕАЭС свернет интеграционную работу с Россией, заявил Путин
19:14 29.05.2026
Выход Армении из ЕАЭС свернет интеграционную работу с Россией, заявил Путин

  • Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена свернуть большую часть работы с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, если Ереван примет решение выйти из ЕАЭС.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия будет вынуждена свернуть всю работу с Арменией в экономике, касающейся интеграционных процессов, если Ереван примет решение выйти из ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.
"Мы вынуждены будем где-то, не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть (при выходе Армении из ЕАЭС - ред.)", - сказал глава российского государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
