Выход Армении из ЕАЭС свернет интеграционную работу с Россией, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия будет вынуждена свернуть всю работу с Арменией в экономике, касающейся интеграционных процессов, если Ереван примет решение выйти из ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая.
"Мы вынуждены будем где-то, не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть (при выходе Армении из ЕАЭС - ред.)", - сказал глава российского государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.