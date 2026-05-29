Путин заявил о росте интереса стран-участниц ЕАЭС к союзу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что интерес стран-участниц ЕАЭС к союзу растет.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Интерес стран-участниц ЕАЭС к союзу растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом.
"Все сохраняют интерес", - сказал он.
"Что касается интереса всех партнеров, он сохраняется, больше того - он растет, потому что те страны, которые работают в открытую, они видят реальный позитивный результат от этого сотрудничества, видят перспективу этого взаимодействия и заинтересованы в дальнейшем развитии", - добавил он.