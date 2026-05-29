19:12 29.05.2026 (обновлено: 19:24 29.05.2026)
Путин: Россия готова делиться разработками в сфере ИИ с партнерами по ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова делиться своими разработками в сфере искусственного интеллекта с партнерами по ЕАЭС.
  • По словам Путина, для развития искусственного интеллекта необходимы капиталовложения и энергетический ресурс.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия готова делиться своими разработками в сфере ИИ с партнерами по ЕАЭС, чтобы они создавали свои национальные платформы, завил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы не только допустить в наши разработки, мы готовы делиться тем, как это делается, чтобы наши друзья и партнеры в странах ЕврАзЭс создавали свои национальные платформы. И готовы вместе с ними работать. Вот это чрезвычайно важная сфера деятельности. Ну, как я вчера говорил, для того, чтобы развивать искусственный интеллект, нужно не только капиталовложение, нужен и энергетический ресурс огромный", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.
